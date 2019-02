Legionella. "Não há qualquer risco", garante IPO

RTP20 Fev, 2019, 11:51 / atualizado em 20 Fev, 2019, 13:20 | País

A bactéria foi encontrada na canalização de dois dos 13 edifícios do IPO, local onde estão a decorrer obras de alguma dimensão, o que poderá ter “motivado a libertação da bactéria”, de acordo com João Oliveira, presidente do IPO. A legionella foi detetada em análises de rotina realizadas a cada três meses.





“Não se evacuou serviço nenhum. Fechou-se a água quente transitoriamente até serem colocados todos os filtros necessários”, assegurou o responsável da unidade hospitalar, reforçando que não havia risco que motivasse a evacuação. “O hospital está reaberto, os serviços estão a funcionar”, garante.A colocação de filtros é uma das medidas tomadas quando é detetada a bactéria. Medidas que já estão a ser implementadas há pelo menos uma semana, já que a deteção da legionella aconteceu na passada semana, altura em que foram alertadas a Direção Geral de Saúde e a Administração Regional de Saúde.João Oliveira explicou que "é comum" haver 'legionella' nos sítios em que haja água quente, nomeadamente em depósitos, sítios públicos, hospitais ou até mesmo em casa."A existência da 'legionella' na água é frequente, a existência de doenças por 'legionella' é rara", frisou, explicando que todos os dias as pessoas podem contactar com a bactéria sem que fiquem infetados.O Presidente do IPO considera que a hipótese de surgirem pessoas infetadas “é pequena. Se houvesse alguém infetado no início do período, já teria a infeção e até agora não temos ninguém infetado”.“Não há nenhuma razão para rastreio. Apenas há necessidade de estar atento a sinais de infeção respiratória, que é a infeção mais importante na legionella”, reforçou.O responsável do IPO garante que o hospital tem um nível de alerta muito alto para infeções hospitalares, entre elas a legionella e que o limiar de deteção é muito baixo. “Estamos muito atentos para a possibilidade de infeções para atalhar caminho a tempo”.João Oliveira realça que a legionella está normalmente presente na água quente e que a água fria não tem perigo. A infeção pela bactéria acontece através de aerossóis e não por ingestão da água.O responsável garante que há medidas tomadas cronicamente para a prevenção destas situações, “que são reforçadas” nestas alturas, nomeadamente com filtros nos duches.