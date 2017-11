Partilhar o artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier Imprimir o artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier Enviar por email o artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier Aumentar a fonte do artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier Diminuir a fonte do artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier Ouvir o artigo Legionella pode ter surgido fora das instalações do hospital S. Francisco Xavier