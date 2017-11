Legionella: riscos em unidades do SNS vão ser avaliados

RTP07 Nov, 2017, 11:48 / atualizado em 07 Nov, 2017, 11:54 | País

"O Ministério Público encontra-se a recolher elementos, sendo que não deixará de investigar qualquer indício de crime de que tenha conhecimento", refere uma resposta do MP à agência Lusa. a resposta, por escrito, enviada à agência Lusa.



O surto de infeção com a bactéria legionella no hospital São Francisco Xavier provocou dois mortos, um homem de 77 anos e uma mulher de 70 anos. Há trinta pessoas que foram infetadas.



Enquanto avança a investigação ao que está na origem deste surto de legionella, as autoridades de saúde avançam para o "levantamento das condições estruturais e processuais das unidades prestadoras de cuidados de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde", incluindo agrupamentos de centros de saúde, unidades locais de saúde, centros hospitalares e hospitais, "no âmbito da avaliação e gestão do risco".



A garantia é dada num comunicado conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), emitido na noite desta segunda-feira.



Até às 20h00 desta segunda-feira estavam diagnosticados 30 casos de Doença dos Legionários “com possível ligação epidemiológica ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) -- Hospital de São Francisco Xavier", pode ler-se no comunicado. Não foi feita qualquer atualização dos dados desde essa altura.



Destes 30 doentes, dois morreram, também na segunda-feira, um teve alta e os restantes encontram-se internados. "Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados, nomeadamente doenças crónicas graves e hábitos tabágicos", indica o comunicado.



As duas entidades informam que "está em curso a investigação epidemiológica nas vertentes da vigilância da saúde humana e ambiental, a fim de apurar as circunstâncias que originaram o surto".

Manutenção quinzenal das torres cumprida

A garantia foi dada o presidente dos Serviços de utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Correia de Sousa, à agência Lusa. Uma garantia de que a manutenção quinzenal das torres de arrefecimento do Hospital S. Francisco Xavier [uma das possíveis origens do surto] era cumprida e que a última análise para legionella foi negativa.



Segundo o responsável, a última análise tinha sido feita a 16 de outubro, o resultado chegou ao hospital no dia 27 de outubro e era negativo para a presença da bactéria `legionella`.



"Desde o dia 16 até 29 a 30 de outubro algo se poderá ter passado, se na verdade foram elas as emissoras... nós ainda não temos essa certeza", afirmou.



De acordo com o presidente dos SUCH, das quatro torres de arrefecimento do Hospital S. Francisco Xavier, três foram desligadas e uma foi tratada -- com coques térmicos e químicos, assim como toda a rede de água -, mas mantém-se ligada pois é necessária para o bom funcionamento da unidade hospitalar.

Sete pontos fora do hospital

Paulo Correia de Sousa disse ainda que foram identificados fora do hospital pelo menos sete pontos onde pode também ter começado o surto.



Segundo o presidente dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais, a maior probabilidade é que o surto tenha origem nas instalações do hospital, mas por precaução a Administração Regional de Saúde e o delegado de saúde fizeram o levantamento dos equipamentos potencialmente geradoras de aerossóis para fazer análises.



Em declarações à Lusa, Paulo Correia de Sousa afirmou que a atividade dos SUCH se circunscreveu às instalações do Hospital S. Francisco Xavier, mas que deram "um contributo para ajudar a identificar quais os equipamentos que eram potencialmente produtores de aerossóis", os únicos que podem levar à transmissão da bactéria.



"De início eram 14 e depois foram reduzidos para sete pontos, mas não sei nem onde estão nem o trabalho ali feito", disse o responsável, explicando que tal tarefa é da responsabilidade do delegado de saúde e da ARS.



A Associação dos Administradores Hospitalares considera que o surto de `legionella` no Hospital São Francisco de Xavier não terá ocorrido por falta de dinheiro para a manutenção.



Alexandre Lourenço indicou que o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental informou já que existe um contrato de manutenção em vigor para os sistemas de refrigeração do hospital de São Francisco de Xavier, onde foram até ao momento diagnosticados 30 casos de doença dos legionários.



"Não será uma questão de falta de recursos financeiros para a manutenção. Existe um contrato de manutenção em vigor e não existiu nenhum percalço com esse contrato. Temos graves dificuldades financeiras nos hospitais, mas nestas áreas existem contratos de manutenção", afirmou o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares.



Alexandre Lourenço considera que este surto de `legionella` associado ao hospital São Francisco Xavier deve ser analisado como um caso isolado, adiantando que tem de se perceber o que aconteceu para "aprender com a situação e evitar que no futuro volte a ocorrer".