Legislação Laboral. PCP diz que se Presidente promulgar a lei deputados podem recorrer ao Tribunal Constitucional

Em causa o alargamento do período experimental de três para seis meses para jovens à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração. O Tribunal Constitucional chumbou a medida em 2008.



Caso Marcelo Rebelo de Sousa promulgue mesmo assim o diploma, 23 deputados poderão pedir eles próprios a fiscalização. O PCP não conta com o PS para tal efeito. A CGTP também não.