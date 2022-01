Legislativas 2022. Aliança inclinado à direita quer eleger deputados

Jorge Nuno Sá, que foi líder da Juventude Social Democrata entre 2002 e 2005, estabeleceu como objetivo para estas legislativas divulgar as suas propostas e o posicionamento ideológico do Aliança e, como "qualquer partido que se candidata a eleições", tentar a eleição, afirmou em entrevista à agência Lusa.





Numa altura em que o espaço da direita se encontra ocupado por quatro partidos com assento parlamentar - PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal -, Jorge Nuno Sá realçou que a Aliança se distingue de todos: defende a inclusão social, o que o "afasta da extrema-direita"; está longe do "centro de negócios", o que o coloca "à direita desse centro"; não é uma "direita confessional" e considera que, se o país avançar para um "sistema de liberalismo puro", "milhões de portugueses cairão num estado de pobreza".

", frisou.Na segunda vez que concorre a legislativas - em 2019, logo a seguir a ter sido fundado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, a Aliança obteve 0,77% dos votos --, Jorge Nuno Sá considerou que o espaço eleitoral para a afirmação do seu partido existe e não está ocupado.", frisou.Definindo as propostas do partido para a próxima legislatura, Jorge Nuno Sá disse que o programa eleitoral será apresentado na próxima semana e será baseado em "".Concretizando esses eixos, Jorge Nuno Sá indicou queA Aliança apresenta-se também a eleições como "", considerando que o país não pode "admitir uma perda de soberania constante para órgãos não eleitos, pessoas de um diretório europeu que ninguém verdadeiramente fiscaliza ou controla", sem, no entanto, advogar pela saída de Portugal da União Europeia (UE).