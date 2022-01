Legislativas 2022. BE e Chega trocam acusações sobre combate à corrupção e apoios sociais

No segundo debate do dia (domingo) entre líderes partidários no âmbito das eleições legislativas de 30 de janeiro, que decorreu na SIC Notícias, Catarina Martins citou duas vezes o Papa Francisco e dirigiu-se a André Ventura tratando-o sempre como o “candidato da extrema-direita”, com o líder do Chega a considerar a coordenadora bloquista uma "excelente atriz".No arrancar do debate, a coordenadora do BE abordou o tema da corrupção e defendeu que “uma das decisões” e das “maiores escolhas que o país tem de fazer para abrir um novo ciclo político é o combate determinado à corrupção”, apontando diretamente para o Chega, que acusou de nunca ter feito nada nessa matéria.”, afirmou.





André Ventura garantiu que a sua força partidária apresentou uma proposta na Assembleia da República para duplicar as penas por corrupção passiva dos oito para os 16 anos, além de ter proposto uma comissão de inquérito para investigar o financiamento de campanhas eleitorais por parte do BES, acusando os bloquistas de terem votado contra ambas as iniciativas.





O líder do Chega acusou o BE de querer o “aumento da subsidiodependência em Portugal quando já não se consegue encontrar trabalho para restaurantes, cafés, bares”, assim como de propor “100 mil casas públicas” que irão “para muitos que nunca fizeram nada, nem farão”.

Na sua última intervenção no debate, Catarina Martins afirmou que os portugueses devem definir se querem viver “num país em que os pobres são cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos”, ou se querem “viver num país decente”.”, apontou a líder bloquista, com André Ventura a responder que o Chega “”, criticando o Governo, “com o apoio do BE”, pelo que disse ser a “carga fiscal mais elevada de sempre”.”, concluiu.