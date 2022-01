Legislativas 2022. BE e PAN convergentes sobre alterações climáticas

Questionada sobre o orçamento, Inês Sousa Real disse que o Bloco faltou ao país e mostrou falta de responsabilidade em não deixar o documento passar à especialidade, “estendendo uma passadeira vermelha” à extrema-direita e à direita liberal, realçando que Portugal não necessitava de uma crise política.Catarina Martins lembrou que o PAN se mostrou disponível para viabilizar um governo do PSD e abriu caminho à direita para ser solução no país, lembrando a solução política alcançada nos Açores. A coordenadora do Bloco voltou a acusar António Costa de querer uma maioria absoluta, afirmando que, por isso, o orçamento do Estado foi chumbado na generalidade.Inês Sousa Real disse que só viabilizará um governo PSD caso não vá contra as causas do PAN e realçou que o partido é progressista, que não se revê na dicotomia “esquerda/direita” e garantiu que nunca fará acordos com “forças populistas”, referindo-se ao Chega.Este debate mostrou que os dois partidos divergem em algumas matérias, como a implementação do IRC, e na aplicação de taxas sobre a agropecuária.No entanto, é claro que Bloco de Esquerda e PAN têm ideias convergentes, especialmente no que toca à agenda climática, que marcou este debate. Catarina Martins tentou chamar Inês Sousa Real para a sua luta, dizendo que 2030 será um caminho duro a percorrer para alcançar a neutralidade carbónica. A líder do Bloco disse também que, com a direita, Portugal “se encontra num carro que vai contra o abismo, e que a direita o quer acelerar”.O PAN falou também sobre a subida do salário mínimo e médio em Portugal e Catarina Martins lembrou que uma solução viável nessa matéria partirá sempre da esquerda e nunca da direita, que quer privatizar o SNS e abolir o salário mínimo. Ao fim dos 25 minutos, apesar das diferenças, ficou claro que é muito mais aquilo que une Catarina Martins a Inês Sousa Real, do que aquilo que as separa.