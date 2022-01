Legislativas 2022. PAN denuncia que descrédito da proteção animal na AR favorece "lobbies"

A propósito das legislativas de 30 de janeiro, às quais o PAN - Pessoas–Animais–Natureza é candidato aos 22 círculos eleitorais, Inês Sousa Real considerou, em entrevista à agência Lusa, que “”, no que diz respeito à proteção animal.”, disse.Em relação a estes animais, sublinha a vitória do PAN por ter conseguido “aprofundar o Código Penal e o Código de Processo Penal, há cerca de um ano, quando houve os incêndios de Santo Tirso”.No caso dos demais animais, pelo contrário, “tem sido muito difícil”. E lamentou que, em pleno século XXI, persistam “".Para Inês Sousa Real, a situação”.”.O mesmo se passa com a caça: “”.E adiantou que, recentemente,

Integrar o Governo e rejeitar o Chega







O PAN reitera a disponibilidade para integrar um governo, com Inês Sousa Real a considerar essa possibilidade “um dos grandes desafios da democracia”.“Se efetivamente queremos fazer avançar as nossas causas, temos de ter a capacidade de diálogo e a capacidade de negociar, sob pena de só fazermos oposição por oposição”, afirmou.A decisão sobre o partido ou partidos para uma eventual aliança pós-eleitoral, com vista à formação de um governo, dependerá sempre de como isso poderá “fazer avançar mais” as causas do PAN.”, referiu.Disse ainda esperar que o Chega não aumente a sua votação. “Não precisamos de demagogia nem de circos montados. Precisamos de gente fortemente comprometida em combater a corrupção, em dar respostas para aquilo que é a crise sanitária, a própria crise socioeconómica, em garantir uma transição climática justa para todas as gerações e precisamos, de facto, de fazer essa reflexão na Assembleia da República”.E é precisamente com o Chega que Inês Sousa Real se recusa a formular qualquer entendimento, sendo a sua “linha vermelha”. Isto apesar de reconhecer algumas dificuldades com outras forças políticas, como é o caso do CDS.No entanto, ressalva que manteve alguma proximidade a este partido em algumas matérias, como a criminalização do abandono de pessoas idosas há matérias do ponto de vista social, a preocupação com as creches e o combate à pobreza infantil.Lamenta ainda que uma das principais preocupações do seu partido - o combate à crise climática - não seja transversal a todas as forças políticas.

Para Inês Sousa Real, um bom resultado no dia 30 de janeiro passará por manter os quatro deputados eleitos em 2019 e aumentar esta representação, alargando as geografias dos seus eleitores.