Legislativas. BE acusa Governo de "impreparação" e aponta saúde como prioridade

", afirmou a coordenadora do BE, em entrevista à Lusa, a propósito das eleições legislativas de 30 de janeiro.Para o BE, “” e, por isso, é necessário concretizar a legislação fundamental da saúde aprovada há dois anos, mas, criticou, o PS “não tem vontade de mudar nada, nunca a tirou do papel”.Continuar a atrasar a aplicação da Lei de Bases da Saúde vai degradar ainda mais a qualidade dos serviços públicos de saúde, considerou: “Os profissionais de saúde estão exaustos, fazem autênticos milagres todos os dias, mas não estão a responder como é necessário à população”.A saúde, em particular a concretização da Lei de Bases, é, para o BE, primeira condição para negociações à esquerda na sequência das eleições de 30 de janeiro, apontou.Sobre a presente fase da pandemia, Catarina Martins acusou o Governo de demonstrar "uma enorme impreparação", uma vez que o atual pico de casos de infecção pelo vírus que provoca a covid-19 era expectável nesta altura do ano e devia ter sido acautelado o reforço dos recursos.”, criticou.

Bloco antecipa PS a queimar pontes à esquerda

Catarina Martins antevê uma campanha eleitoral em que, cenário que o BE quer impedir para obrigar os socialistas a um “caminho negociado”.”, antecipou.

Para a coordenadora nacional bloquista, independentemente de quem teve culpa pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022 – para o BE, foi o PS – continua a ser possível a construção de “maiorias parlamentares de esquerda” em que tudo vai depender “da relação de forças” resultantes dos votos dos portugueses.





BE quer continuar terceira força política



A coordenadora do BE considerou que é “muito importante” que o partido continue como terceira força política do país para afastar uma maioria de direita, mas um aumento da abstenção será uma derrota nas legislativas.



“É muito importante que o BE seja a terceira força política do país. O Bloco de Esquerda enquanto terceira força política é a garantia de uma exigência muito grande num programa de Governo que resolva os problemas do país”, disse Catarina Martins.



A dirigente bloquista sustentou que a manutenção enquanto terceira força política vai ser “uma garantia de que a maioria de direita será afastada e é também uma garantia de que se vence a extrema-direita” em Portugal.



Questionada sobre como encarava um cenário de diminuição do número de mandatos que fizesse o partido cair enquanto terceira força política, dando lugar, por exemplo, ao Chega, Catarina Martins referiu que “não alcançar objetivos é sempre uma derrota”, seja "pessoal ou coletiva", mas o partido está convicto de que vai conseguir impedir uma alteração de maioria na Assembleia da República.



Uma possível ascensão do partido de extrema-direita, que atualmente tem em André Ventura o único deputado, é consequência de anos de desmoralização face à persistência dos mesmos problemas, concluiu.