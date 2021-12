Legislativas. Costa pede maioria absoluta nas próximas eleições

António Costa foi questionado se a palavra "absoluta" queima e se o objetivo eleitoral é mesmo a maioria absoluta e respondeu sem hesitar, mas voltando a evitar a palavra "absoluta", em entrevista à CNN Portugal.", respondeu o líder socialista e chefe do executivo à questão colocada pela jornalista Anabela Neves.Confrontado com o "enterro" da solução de Governo à esquerda, designada por "geringonça", Costa rejeitou essa hipótese: "Não podemos, não devemos dizer que morreu de vez".Costa reiterou, por outro lado, que abandonará o Governo se perder as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.", assinalou.





Avesso às remodelações







O líder do executivo justificou em poucas palavras as razões que o levaram a não fazer uma remodelação do Governo e assegurou que se achasse que Eduardo Cabrita deveria ter saído do Ministério da Administração Interna mais cedo, teria mexido no executivo.", sustentou.O primeiro-ministro adiantou, aliás, que estava a pensar fazer uma remodelação no executivo após a aprovação do Orçamento de Estado, o que acabou por não acontecer.", disse.