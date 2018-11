Legislativas são oportunidade para o povo expressar opinião sobre descentralização diz Marcelo

Lusa07 Nov, 2018, 18:25 | País

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, em que divulga a promulgação de 11 diplomas do Governo sobre o processo de descentralização, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "até 2021, data final prevista para a efetivação destas transferências, se realizarão eleições legislativas em 2019".

Segundo o chefe de Estado, isso "permite aos autarcas, partidos políticos e, sobretudo, ao povo português, através do voto, terem uma oportunidade de expressar a sua opinião sobre a presente matéria".

Antes, o Presidente da República salienta que a aprovação desta legislação "coincide no tempo com a discussão do Orçamento do Estado para 2019", o que no seu entender deve "permitir ao parlamento assegurar a adequada transferência de verbas com a prevista transferência de competências, nomeadamente através do Fundo de Financiamento da Descentralização".