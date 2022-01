Legislativas2022. Líderes partidários desdobram-se a seis dias das eleições

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS,, continua a percorrer o norte do país e no início da tarde vai estar em Macedo de Cavaleiros, numa ação com os caretos de Podence, depois segue para Bragança e termina o dia com um comício em Vila Real.O presidente do PSD,, desce até ao Alentejo e começa o dia em Portalegre, com uma ação de contacto com a população e comércio local, seguida de uma reunião com a Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre. Durante a tarde, volta a estar com a população já em Évora.Quem também estará pelo Alentejo é o líder parlamentar do PCP,, que faz campanha pela CDU em Beja, seguindo para uma ação de contacto com os trabalhadores do estaleiro da Câmara Municipal de Serpa, antes de encerrar o dia com um comício na capital do distrito.A coordenadora do BE,, faz de manhã uma visita à feira de Espinho e à tarde regressa a casa para um encontro aberto sobre cultura no Porto. À noite, participa num comício em Santa Maria da Feira.O presidente do CDS-PP,, começa o dia com uma visita ao mercado da Guarda e durante a tarde vai estar com a população de Mirandela, seguindo depois para um jantar-comício em Viseu.A agenda da porta-voz do PAN,

Inês de Sousa Real

, arranca com uma visita a uma escola em Braga, à tarde visita outra escola em Braga, segue depois para Vila Nova de Famalicão, onde irá fazer uma visita a uma fábrica de têxtil e termina no Porto.Em Guimarães, o presidente do Chega,, participa numa arruada durante a tarde e o líder da Iniciativa Liberal,, não tem ações de campanha previstas.

O dirigente do Livre, Rui Tavares , vai visitar o Teatro Mosca, no concelho de Sintra, e depois do almoço estará em Salvaterra de Magos para um passeio de barco no rio Tejo, pelo distrito de Santarém.