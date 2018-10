Legítima defesa da PSP no caso da cidadã brasileira baleada mortalmente em Lisboa - IGAI

Lusa08 Out, 2018, 16:04 | País

Segundo o relatório da IGAI, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os sete polícias da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (EIFP), da Divisão de Loures, "pensaram que o veículo em causa seria efetivamente" o automóvel onde estava o grupo que assaltou um multibanco, pelo método de explosão, na zona do Pragal, concelho de Almada, na madrugada de 15 de novembro do ano passado, "e que estaria de novo a tentar escapar", quando ignorou as ordens para parar e fez marcha-atrás aos "ziguezagues" para atropelar os agentes policiais.

"Com recurso ao princípio `in dubio pro reo` (na dúvida, absolve-se), constatou-se que quando os agentes policiais efetuaram disparos pela parte da frente e lateral do veículo com as armas de fogo que lhe estavam distribuídas, estavam em situação de manifesto e iminente perigo para as suas integridades físicas e mesmo para as suas vidas, verificando-se assim uma situação de legítima defesa, pelo que tais disparos têm de ser tidos como justificados", refere o relatório da IGAI, nas suas conclusões, que propõe o arquivamento dos autos.