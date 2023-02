Lei das Ordens Profissionais. Decisão do TC é "inapropriada", defende Ordem dos Economistas

“É um órgão de soberania e cabe-nos, naturalmente, respeitar as decisões que são tomadas”, insistiu em entrevista à RTP, frisando, no entanto, que o facto de o TC considerar que não é inconstitucional “não quer dizer que não seja inapropriada”.



“A nossa contestação tem a ver com o facto de as alterações legislativas que foram aprovadas relativamente à legislação anterior, que é de 2013 a 2015, considerarmos que são inapropriadas do ponto de vista do exercício e das competências próprias das ordens enquanto associações públicas profissionais”, sendo ainda “limitadoras do próprio funcionamento democrático das instituições”, defendeu António Mendonça.



O bastonário avançou à RTP que está já marcada uma reunião das ordens profissionais para quarta-feira, onde será feito “um ponto de situação” para se analisar de que modo as ordens podem atuar após a decisão do TC.