Lei das Ordens Profissionais. TC considera que não viola leis constitucionais

Em causa está a nova lei das Ordens Profissionais que incluiem questão.





Entre as alterações trazidas pela lei surge também a possibilidade de as taxas cobradas durante os estágios serem reduzidas e a duração de 12 meses para esses estágios, que podem ser excecionalmente alargados.







"O Tribunal Constitucional não considerou desrespeitados quaisquer princípios ou normas constitucionais, não se pronunciando consequentemente no sentido da inconstitucionalidade de nenhuma das disposições fiscalizadas", declarou o presidente do TC, João Caupers.







No início de fevereiro, o presidente da República tinha enviado esta lei para o Tribunal Constitucional para pedir a fiscalização preventiva. O decreto do Parlamento altera o regime jurídico destas associações.











O TC “deu luz verde” ao Parlamento para a “intervenção pretendida em termos de novo regime de disciplina das Ordens Profissionais”, declarou o chefe de Estado aos jornalistas esta segunda-feira, adiantando que assim que receber a declaração do Tribunal Constitucional irá promulgar imediatamente o diploma.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à decisão, relembrando que "havia 18 ou 19 ordens profissionais que entendiam que era muito inconstitucional, o Governo entendia o contrário". Para o presidente, "nada como o Tribunal Constitucional para clarificar isso".





O presidente do TC leu em sessão pública no Palácio Ratton, sede deste tribunal superior, a decisão do coletivo de juízes que valida a alteração legislativa promovida pelo Governo.



O decreto foi aprovado em votação final global a 22 de dezembro, com votos favoráveis do PS, Iniciativa Liberal e PAN, votos contra do PSD, Chega e PCP e abstenções do BE e Livre.



O texto final, apresentado pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, teve origem em projetos de lei do PS e do PAN.