Lei do Mar. Vasco Cordeiro não vê veto como "passo atrás"

A propósito do veto da lei do mar, o Presidente do Governo regional dos Açores não vê a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa como um "passo atrás". Vasco Cordeiro considera que a devolução do diploma à Assembleia da República poderá contribuir para a clarificação da nova lei.