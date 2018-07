Partilhar o artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas Imprimir o artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas Enviar por email o artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas Aumentar a fonte do artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas Diminuir a fonte do artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas Ouvir o artigo Lei do tabaco já rendeu ao Estado cerca de um milhão de euros em multas