Lei do Tabaco. Proposta final ainda não chegou ao Parlamento

Foto: lilartsy - Unsplash

Os deputados do PS querem suavizar a recente proposta de lei do Governo para aumentar as restrições à venda e consumo de tabaco. Alguns parlamentares entendem que a lei é abusiva e intrusiva ou acreditam que é inconstitucional a equiparação entre cigarros convencionais e eletrónicos. Há também críticas quanto às limitações dos pontos de venda.