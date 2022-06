Lei dos metadados vai ser discutida em comissão parlamentar

Os projetos vão baixar todos sem votação para que seja possível chegar a um entendimento o mais alargado possível.





Depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o PSD avançou com um novo diploma sobre metadados a que se juntaram também projetos de outros partidos e do Governo.

Na discussão das diferentes propostas, ouviram-se críticas ao Governo. Os partidos criticam o Executivo por avançar com um modelo que passa por recorrer aos dados das operadoras móveis.