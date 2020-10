Lei propõe multas até 500 euros para falhas no uso de máscara e StayAway Covid

O executivo tem urgência na discussão deste diploma e propôs que seja debatido na Assembleia da República na sexta-feira, 23 de outubro, informou fonte governamental.No texto, a que a Lusa teve acesso,O artigo 4.º da lei define que "".E determina-se queUma terceira disposição prevê que o utilizador com um caso confirmado deve, "nos termos definidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS)", preencher os códigos na aplicação.Na exposição de motivos, o executivo argumenta ser "essencial estabelecer" um "regime sancionatório que assegure o escrupuloso cumprimento, pela população, das medidas que são indispensáveis à contenção da infecção", quanto aos "deveres de obrigatoriedade de uso de máscara e de utilização da aplicação móvel".





Máscara nas ruas







Já sobre o uso de máscara nas ruas, ele é obrigatório sempre "se mostre impraticável" manter a distância física entre pessoas.", lê-se no texto da proposta.A lei fixa, que devem ter um atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica.Está igualmente prevista a excepção para pessoas com "condição clínica" que "não se coaduna com o uso de máscaras", atestada através de declaração médica.É ainda dispensada a obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira caso "seja incompatível com a natureza das actividades que as pessoas se encontrem a realizar", sem explicitar quais.