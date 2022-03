Leiria lança campanha para população adotar boas práticas no uso da água

"Esta campanha tem como objetivo principal consciencializar a população para a adoção de boas práticas no uso deste recurso essencial, com vista à racionalização de consumos", referiram os SMAS de Leiria, em nota de imprensa.

A campanha, denominada "Todas as gotas contam", quer "impulsionar a mudança de comportamentos" e apelar para "uma consciencialização clara e atuante sobre o uso eficiente da água".

A iniciativa quer também "colocar na agenda local a gestão mais sustentável deste recurso, através da divulgação de publicações regulares na imprensa local, divulgação de materiais de sensibilização, comunicação `online`, entre outras".

Os SMAS consideraram que, "apesar das muitas ações de sensibilização, das notícias que retratam esta realidade e da informação que prolifera sobre a temática, na sociedade atual ainda persiste uma atitude negligente sobre a utilização da água".

A par da campanha de sensibilização, os SMAS "vão intensificar os seus esforços na adaptação do sistema público de abastecimento de água e saneamento às condições climáticas", através "do aumento da resiliência da organização e da otimização do funcionamento das infraestruturas".

Neste âmbito, os SMAS exemplificaram com "a aquisição de serviços para pesquisa ativa de fugas de água (para reforço do combate às perdas reais), a expansão da telemetria para mais 5.000 contadores (monitorização da rede em tempo real com forte impacto na redução da água não faturada)" ou o "combate ao uso indevido, através da intensificação da fiscalização e das penalizações por usos indevidos da água da rede pública".

Acresce "a substituição das redes e respetivos ramais de ligação, a análise das zonas de abastecimento e criação de novos patamares de pressão, e a utilização de um `software` de análise preditiva que monitoriza as redes de distribuição, consumos e respetivas falhas".

À agência Lusa, o vereador Luís Lopes, que tem, entre outros, os pelouros do Ambiente e dos SMAS, explicou que, "neste momento, a maior preocupação é assegurar a gestão dos recursos hídricos e monitorização da disponibilidade de água para todas as utilizações necessárias, bem como reforçar a campanha em parceria com os SMAS para a boa gestão da água".

"As perdas reais (água não faturada), em 2021, foram de 37,33%. Para 2022, esperamos uma redução para 34% e em 2023 de 30%", disse Luís Lopes, referindo que o objetivo é chegar aos 20% até 2027.

O autarca acrescentou que, depois desta campanha, vão manter-se "ações dedicadas a públicos-alvo e por utilização", além do "incremento de pontos de água no concelho e a redução de perdas", assim como "assegurar uma gestão mais eficiente em todas as utilizações através do plano de gestão da água e da coordenação através do fórum criado para o efeito".

Em 08 de fevereiro, a Câmara de Leiria anunciou que iria analisar a construção de reservas de água, uma de 32 medidas para mitigar os efeitos da seca, que incluem um sistema de alerta para fugas e uso de outras fontes para rega.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em 15 de fevereiro 91% do território estava nas classes de seca severa e extrema.