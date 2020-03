Leiria quer centro de diagnóstico móvel para testes a casos suspeitos no estádio

Com o objetivo de facilitar os testes laboratoriais a casos suspeitos de infeção pela covid-19, a Câmara de Leiria está a negociar com a ARSC a instalação, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, de um centro de diagnóstico móvel, tipo `drive thru`.

A criação deste equipamento será feito em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, com os municípios da área de influência do Centro Hospitalar de Leiria e com as autoridades de saúde, destinando-se apenas a suspeitos de infeção devidamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde, refere uma nota de imprensa da autarquia.

Em caso de necessidade, também poderão ser criados no estádio gabinetes de consulta médica e de isolamento, com o objetivo de aliviar os centros de saúde e o hospital, evitando novos focos de contágio e reduzindo também o risco de colapso dos serviços, assegura a Câmara liderada por Gonçalo Lopes.

No estádio e em pavilhões desportivos municipais poderá ser instalada uma rede de espaços de isolamento, em articulação com as autoridades de saúde, proteção civil e juntas e uniões de freguesias.

A Câmara irá promover uma campanha de recolha de material médico - toucas, luvas, máscaras, líquidos desinfetantes, entre outros -, cujo ponto de recolha será o quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria.

"Estamos a encetar diligências para a aquisição de bens essenciais para reforço da assistência e proteção dos agentes que colaboram no combate à pandemia SARS-CoV-2. Deverá ser estimulado o envolvimento de fornecedores nacionais e as cidades chinesas que tem acordos de amizade com Leiria", salienta o comunicado.

Este reforço de medidas surge depois de terem surgido os primeiros casos de infetados pela covid-19 em Leiria e "pretendem reforçar a contenção da propagação e reforçar os apoios em diversas áreas de intervenção".

A autarquia lançou também a campanha "Leiria fica em casa", com o apoio de vários órgãos de comunicação social regionais, juntas e uniões de Freguesia e diversos líderes de opinião, apelando ao espírito cívico.

Foi decidido criar o Fundo Municipal de Emergência (FME) para apoiar pessoas, famílias e entidades expostas a condições de grande fragilidade social e económica, no valor de cerca de 1,3 milhões de euros.

O Município vai apoiar o Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus e o Centro Social e Paroquial dos Pousos, instituições de acolhimento dos filhos de pessoal hospitalar e emergência do concelho, assim como o projeto de programação "Cultura com C de Casa", com o objetivo de levar a cultura por artistas de Leiria, às pessoas que estão em isolamento domiciliário, através da rede social Facebook `visit leiria`.

Para apoiar o comércio local, encerrado durante estas semanas, a autarquia vai desenvolver um programa de apoio para ações de inovação, gestão e modernização e isentar o pagamento das esplanadas.

Todas as freguesias estão a ser desinfetadas e foi reforçada a lavagem e higienização de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos, tais como contentores semienterrados, ecopontos e papeleiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.