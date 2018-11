Leis portuguesas entram na Ryanair

A presidente do sindicato, Luciana Passo, fala num dia histórico.



As negociações entre os sindicalistas e a Ryanair, com vista à celebração de um acordo coletivo, vão ser retomadas a partir de 1 de fevereiro do próximo ano.



Um acordo que surge depois de a transportadora aérea Ryanair ter enfrentado várias greves nacionais e europeias ao longo do ano.