Lentidão nos serviços públicos leva a agressões e insultos a funcionários

Os problemas também afectam milhares de pedidos de nacionalidade que continuam pendentes.



O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado garante que esta demora se deve à falta de recursos humanos, já que, nos últimos 20 anos, terá havido uma diminuição de 35% no quadro de pessoal.



O presidente do sindicato, Arménio Maximino, também denuncia à Antena 1, episódios de agressões e insultos a funcionários, por parte de utentes em desespero, devido à lentidão no atendimento.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado diz que não é possível fazer omeletes sem ovos e garante que a única solução passa por contratar recursos humanos, até porque este serviço tem tido cinco vezes mais procura no atendimento presencial, do que no online.