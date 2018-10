7h30 - O quadro ao amanhecer



Depois da tempestade, as autoridades fazem contas aos danos. Até às 2h00 deste domingo, a tempestade Leslie originou, em Portugal continental, cerca de 1500 ocorrências, a maioria resultante da queda de árvores e estruturas, de acordo com a Proteção Civil, que fará esta manhã novo ponto da situação.



A maior parte das ocorrências teve lugar nos distritos de Leiria, Coimbra e Lisboa. Há notícia de alguns feridos ligeiros.O INEM ativou ontem a Sala de Situação Nacional, tendo em vista acompanhar e articular com as demais entidades a resposta aos efeitos do mau tempo.



Na Figueira da Foz, um dos concelhos mais atingidos pelos fortes ventos, ficaram desalojadas cinco pessoas – dois adultos e três crianças da mesma família, entretanto acolhidos pela Cruz Vermelha. Houve também danos em viaturas e estabelecimentos comerciais.



Naquele concelho, também o hospital distrital, situado junto ao mar, sofreu danos, mas continua a funcionar.



A equipa de reportagem da RTP na Figueira da Foz ficou sem comunicações e impedida de fazer diretos. Teve mesmo de procurar abrigo da tempestade.



No parque de campismo de Água de Madeiros, Alcobaça, o número de desalojados ascendeu a meia centena. Há também registo de pessoas desalojadas no concelho da Marinha Grande.



Perto das 3h00, quando a tempestade chegava já à região do Minho, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explicava, em declarações à agência Lusa, que o mau tempo tenderia a “normalizar rapidamente”. Horas antes, entrevistado na RTP3, Jorge Miranda havia alertado para a trajetória ziguezagueante do furacão que entretanto passara à categoria de tempestade pós-tropical.



Também na região do Grande Porto caíram árvores e telhas.O trânsito chegou a estar cortado, na noite de sábado, na A1, sentido Norte-Sul, perto da área de serviço de Pombal, devido à queda de uma árvore. O IC2 esteve cortado ao trânsito nas zonas de Pombal, Leiria e Albergaria-a-Velha.Foram cancelados cerca de 30 voos nos aeroportos de Lisboa e do Funchal, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal. E as ligações entre as duas margens do Tejo foram igualmente afetadas.Centenas de milhares de pessoas a norte do Tejo continuavam, ao início da manhã, sem energia elétrica por causa dos danos da tempestade pós-tropical. A EDP Distribuição considera a situação “muito grave”.“Neste momento estão a ser afetadas as zonas mais a norte que ainda não tinham sido atingidas. Perto do Porto, Aveiro e Ovar, por exemplo”, adiantava, pouco depois das 2h00, a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, ouvida pela Lusa.Perante uma estimativa de “centenas de milhares” de pessoas sem energia elétrica, a EDP Distribuição ativou o denominado “estado perturbado”.“O estado perturbado é superior ao estado de alerta que tínhamos ativo desde as 18h00. Estamos a mobilizar mais meios de outras partes do país para responder às ocorrências”, explicava de madrugada Fernanda Bonifácio.“Temos que aguardar que a situação serene para entrarmos com mais força. Daremos, naturalmente, prioridade a aglomerados populacionais com maior densidade”, acrescentou.