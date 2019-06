Levantada interdição nas praias algarvias

Foto: Tiago Duro/DR

Esta terça-feira, no Parlamento, o ministro do Ambiente tinha justificado a proibição, de forma preventiva, até que fossem conhecidos resultados das análises à qualidade da água.



Análises efetuadas às microalgas revelam que não há registo de intoxicação em humanos.



O comandante Nuno Cortes Lopes, da Autoridade Marítima do Sul, confirma à A1, que as bandeiras já foram içadas nas praias.



Apesar de não existirem riscos para a saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente continua a desaconselhar, para já, o banho nestas nove praias, para crianças e idosos, os grupos considerados mais vulneráveis.