Liberais pedem a Pedro Nuno Santos que clarifique se vai haver alianças pós eleições

Em declarações à Antena 1, Rodrigo Saraiva diz ainda acreditar que o projeto do sucessor de António Costa será de continuar o que foi feito por anteriores governos do Partido Socialista.O líder parlamentar dos liberais garante ainda que nada mudou na relação com o PSD e que está garantido o diálogo com a liderança de Luís Montenegro.Já do lado oposto, o Bloco de Esquerda mostra-se cético quanto à nova liderança dos socialistas e espera que Pedro Nuno Santos reconheça aquilo que os bloquistas identificam como erros da governação da maioria absoluta de António Costa.Em declarações à Antena 1, Joana Mortágua, deputada e dirigente do Bloco, defende ainda que há mais soluções além da maioria absoluta do PS ou de uma maioria de direita liderada pelo PSD.