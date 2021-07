Liberdade de imprensa em xeque nos Jogos Olímpicos

O Sindicato dos Jornalistas apela às federações internacionais da classe para protestarem contra a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entender do presidente do sindicato, as medidas muito restritivas da liberdade de movimentos a que foram sujeitos os profissionais de informação põem em causa a liberdade de imprensa.