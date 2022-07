Licenciamento e água reciclada vão a Conselho de Ministros

Na quarta-feira, o ministro do Ambiente prometeu tornar mais fácil o licenciamento e assim possibilitar a reutilização da água.Atualmente os processos são ainda muito demorados e devem, do ponto de vista do especialista em gestão de água Joaquim Poças Martins, ser dada prioridade de utilização à água tratada e com qualidade, que é ainda bastante desperdiçada em Portugal.O professor da faculdade de Engenharia da Universidade do Porto vê com bons olhos destinar 20 por cento da capacidade das fábricas de água para a reutilização.Mas é preciso mais, refere Joaquim Poças Martins, pois o grande entrave são os preços.