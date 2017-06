Líder da bancada PSD na Assembleia Municipal do Porto vai pedir demissão

Lusa 01 Jun, 2017, 21:38 | País

Hoje, em declarações à agência Lusa, o líder da concelhia PSD/Porto, Miguel Seabra, revelou que pretendia reunir-se com o líder do PSD da AM do Porto, Luís Artur Pereira, tendo-o acusado de "falta de lealdade".

Confrontado com estas declarações, Luís Artur Pereira reagiu: "É evidente que não estou agarrado aos lugares portanto irei apresentar a minha demissão. É uma decisão que tomo a quente mas face àquilo que me acusam, para mim é uma questão de dignidade".

Luís Artur Pereira disse recusar que lhe façam "ataques de caráter" e interpretar a acusação de falta de lealdade como retirada de confiança política.

"E portanto vou fazer-lhe a vontade. O PSD não é isto. O PSD é liberdade, é democracia e tolerância e eu não me revejo num PSD que bate em todas as direções. E não posso continuar na liderança do grupo parlamentar porque o PSD não pode contar comigo para fazer esse tipo de oposição", acrescentou o social-democrata.

Esta tarde, quando questionado sobre se o facto de ser público que Luís Artur Pereira discorda da escolha do independente Álvaro Almeida como candidato do PSD/PPM à câmara do Porto poria em causa o cargo como líder da AM, Miguel Seabra afirmou que "discordar politicamente de uma decisão de um partido plural é normal" mas "não ser leal com o partido é diferente".

"Tivemos uma reunião preparatória no sábado de manhã sobre a Assembleia Municipal [que decorreu na segunda-feira à noite], combinou-se uma coisa e o deputado Luís Artur fez outra. Esta falta de lealdade é indesculpável. De qualquer maneira, não irei tomar nenhuma decisão sem ter uma conversa com ele, o que irá acontecer quando for oportuno", disse Miguel Seabra.

Sobre esta matéria, Luís Artur Pereira referiu ter feito na AM, sessão que foi dedicada ao caso Selminho, "rigorosamente o que estava combinado". "Mas eventualmente ficou a ideia de que eu ia fazer um ataque velado ao Doutor Rui Moreira e eu ando a dizer há muito tempo que a estratégia do partido é errada porque o PSD quer legitimamente alcançar o poder mas para isso tem de ser responsável na oposição. O que eu combinei disse-o à minha maneira de forma moderada", descreveu Luís Artur Pereira.

Esta tarde o líder do PSD/Porto, ao comentar a postura do líder da bancada social-democrata do PSD na AM do Porto, também recordou um caso ocorrido há quatro anos nas anteriores eleições autárquicas.

"Ele [Luís Artur Pereira] era conhecido pelo `Torquemada` do PSD por causa da história de matar toda a gente que fosse infiel. Foi o deputado que liderou um pedido de expulsão de dezenas de militantes do PSD por terem apoiado uma candidatura que não era a do PSD. Obviamente que, se eu fosse a fazer o mesmo que ele fez, já tinha entrado no conselho de jurisdição nacional um pedido de expulsão desse mesmo deputado", referiu Miguel Seabra.

Mas Luís Artur Pereira negou ter participado no processo, explicando que foi a comissão política da altura que o liderou e que quando foi preciso assinar a petição ao conselho de jurisdição nacional o presidente da comissão política [referindo-se a Ricardo Almeida] achou, e do seu ponto de vista "bem", que não deveria ser o presidente a fazer a participação.

"Solicitou aos militantes e eu ofereci-me para assinar. Mas eu não participei na elaboração do processo", garantiu.

"Sou social-democrata mas devo dizer que tanto se é social-democrata dentro do PSD como fora do PSD. Vejo muitos companheiros hoje a abandonar o partido. Começam a não se rever neste PSD. E essa é uma ponderação que vou fazer com muita calma e ponderação em relação à minha militância no PSD", concluiu Luís Artur Pereira.