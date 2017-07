Líder da Proteção Civil garante que ataque inicial aos incêndios continua a funcionar

Foto: Lusa

Depois da ministra da Administração Interna ter admitido quinta-feira, no parlamento, que o ataque inicial não está a ser tão efetivo como em anos anteriores, Joaquim Leitão, entrevistado esta tarde pela Antena 1, considera que os incêndios das últimas semanas são de uma violência nunca antes vista no país e que o ataque inicial continua a ser feito.



Nesta entrevista exclusiva à Antena 1, Joaquim Leitão desvaloriza também as várias alterações efetuadas já este ano na estrutura de topo da Autoridade Nacional. O comandante nacional nomeou 13 novos comandantes distritais e mudou quatro de cargo, em abril. O presidente da Proteção Civil prefere sublinhar as competências dos novos profissionais.



Entre 1 de janeiro e o início desta semana arderam mais de 122 mil hectares de floresta em Portugal, sete vezes mais do que a média dos últimos oito anos.