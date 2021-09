Líder do CDS-PP aponta fracasso na definição de prioridades no Plano de Recuperação

Francisco Rodrigues dos Santos acusa António Costa de não assumir o fracasso na definição de prioridades no Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente do CDS mostrou-se confiante numa vitória na Autarquia de Oliveira do Hospital, onde é candidato a Presidente da Assembleia Municipal.