Líder do CDS vai convocar um Conselho Nacional do partido

O presidente, que tem sido muito contestado por vários antigos dirigentes do CDS, diz também que vai refletir sobre a realização de um congresso extraordinário. É o que adiantam à Agência Lusa, fontes que estiveram presentes nesta reunião, que se prolongou pela última madrugada.



Vários notáveis contactados pela Antena 1, consideram, Madalena Salema, que a atual liderança não tem condições para continuar.



Aperta-se o cerco a Francisco Rodrigues dos Santos. O presidente do CDS vai convocar um Conselho Nacional e não exclui um congresso extraordinário do partido.