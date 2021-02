Líder do CDS vê moção de confiança aprovada

A moção, votada através de voto secreto digital por 265 conselheiros (com recurso a um método que incluiu emails, mensagens de telemóvel e códigos de segurança), mereceu 144 votos a favor (54,3%), 113 votos contra (42,6%) e oito abstenções (3%), segundo Filipe Anacoreta Correia.", afirmou.A votação arrancou pela 1h30, ainda durante a discussão da iniciativa, o que foi permitido pela aprovação de um requerimento nesse sentido.Apesar de às 2h15 o presidente do Conselho Nacional ter anunciado que àquela hora já tinham votado 250 conselheiros, a decisão só foi divulgada no final de todas as intervenções, já depois das 4h00, ao fim de 16 horas de reunião.Cerca de 250 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estiveram reunidos desde as 12h10 de sábado, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, depois de o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado (antes das autárquicas) e ter anunciado que seria candidato à liderança caso essa reunião magna acontecesse.





Mesquita Nunes desafiou o líder a ser candidato autárquico



Durante o dia de sábado ficou o desafio lançado pelo antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes a Francisco Rodrigues dos Santos, no sentido de que para "mobilizar os dirigentes" para as eleições autárquicas, o líder do partido "tinha que ser o primeiro a avançar" para uma candidatura.







"Foi isso que aconteceu com todos os presidentes de partido com quem trabalhei", referiu o antigo vice-presidente, defendendo que deveria ser também essa a postura de Francisco Rodrigues dos Santos.