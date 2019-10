Líder do PSD/Açores elogia "sentido de cooperação" dos açorianos

Lusa02 Out, 2019, 17:04 | País

"Os açorianos voltaram a demonstrar o seu excecional sentido de cooperação perante mais um momento de adversidade. Os açorianos seguiram à risca todos os cuidados a tomar em caso de mau tempo, garantindo assim que a passagem do furacão pelos Açores não provocasse quaisquer vítimas", afirmou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.

Em declarações aos jornalistas ao início da tarde, a secretária regional da Saúde dos Açores, que tutela a Proteção Civil, Teresa Machado Luciano, revelou que o furacão provocou 171 ocorrências esta madrugada e manhã no arquipélago e obrigou ao realojamento de mais de 50 pessoas.

"Em termos de ocorrências, 171, sendo que temos 66 no Faial, 23 nas Flores, 28 no Pico, 21 em São Jorge, oito na Graciosa, 20 na Terceira, duas em São Miguel e três no Corvo", disse a governante.

Para Alexandre Gaudêncio, "aqueles que estiveram envolvidos nestas operações foram inexcedíveis" e "a resposta em termos de Proteção Civil esteve à altura dos acontecimentos".

Nesta fase, prosseguiu o líder do PSD/Açores, "deve ser efetuado um levantamento imediato das infraestruturas portuárias da região que, mesmo não tendo sido danificadas" pela passagem do furacão "necessitem de obras urgentes".

"O PSD/Açores tinha alertado recentemente para a necessidade de realização de obras de recuperação no porto comercial das Lajes das Flores e no seu núcleo de recreio náutico. Infelizmente, o porto está agora destruído. É necessário prevenir, para evitar que situações idênticas venham a ocorrer futuramente noutros portos da região", concluiu.

O furacão "Lorenzo" passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão "Lorenzo" perdeu entretanto força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.