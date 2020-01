Liga alerta para importância da vacinação contra HPV nos rapazes

Na Semana Europeia Contra o Cancro do Colo do Útero, que termina este domingo, a Liga Portuguesa Contra o Cancro alertou para a importância da vacinação do HPV (papilomavírus nos rapazes) e lembrar que a vacinação será gratuita, a partir de outubro.