Liga contra o cancro inicia hoje peditório que é a principal fonte de financiamento

Segundo a LPCC, a verba arrecadada neste peditório anual permite à liga apoiar doentes oncológicos e os seus cuidadores e promover atividades de promoção da saúde, de prevenção do cancro e de estímulo à formação e investigação em oncologia.

Não recebendo subsídios estatais para o desenvolvimento dessas atividades, a liga recrutou voluntários para este peditório, através de uma campanha com o mote "Jogue em equipa com o melhor do mundo", em que o embaixador da iniciativa é mais uma vez o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo.

O cancro é a segunda causa de morte mais frequente em Portugal, com 50 mil novos casos em 2018, refere a organização não-governamental, sublinhando que o cancro colorretal, da mama e da próstata são os mais prevalentes em Portugal.