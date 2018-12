Liga dos Bombeiros ameaça endurecer o protesto

A Associação de Comandos de Bombeiros de Portugal alinha no protesto da Liga - um boicote para mostrar que conseguem desempenhar funções, sem a Proteção Civil.



A norte, o responsável da Proteção Civil do Porto garante que 43 das 45 corporações do distrito não aderiram ao boicote.



A Federação de Bombeiros do Porto desmente-o. Diz que 70% das corporações estão com a Liga.