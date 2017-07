Liga dos Bombeiros denuncia "desculpa esfarrapada" da Proteção Civil

O responsável refere ainda que o argumento usado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil da necessidade de garantir a concentração dos comandantes no combate aos incêndios, sem distrações, constitui uma "desculpa esfarrapada".



"Não podemos falar de distrações até porque ele tem quem o substitua para poder dar as suas informações ou podem fazer passar as informações através de um oficial de ligação à comunicação social", explicou o responsável.



Jaime Marta Soares desmentiu ainda as declarações da Proteção Civil no primeiro briefing, afirmando que foi enviada uma norma aos comandantes distritais para que não prestem nenhuma informação.