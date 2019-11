Liga dos Bombeiros diz que Governo está a falhar

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses acusa o Governo de não assumir as responsabilidades que tem para com as corporações espalhadas pelo país. À entrada para a reunião do Conselho Nacional da Liga, em Condeixa-a-Nova, Jaime Marta Soares disse que se o executivo não mudar de atitude há localidades que correm o risco de ficar sem assistência.