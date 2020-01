Liga dos Bombeiros diz que não foi pago apoio prometido pelo Governo

No ano passado o Governo anunciou um fundo de 2,5 milhões de euros, mas ainda não disponibilizou qualquer verba.



A denúncia da Liga dos Bombeiros Portugueses é avançada hoje pelo jornal Público.



A ajuda iria beneficiar cinco mil bombeiros voluntários com filhos com menos de seis anos.