Liga dos Bombeiros entrega documento de protesto a António Costa

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) entrega um documento de protesto e apelo ao primeiro-ministro, António Costa, “para demonstrar o desagrado e as consequências em torno das declarações insultuosas do presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) para com os bombeiros e os municípios e o sentimento de abandono que os bombeiros estão votados".