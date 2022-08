Liga dos Bombeiros exige substituição de ambulâncias do INEM

De acordo com um levantamento nacional que está a ser feito sobre o estado das ambulâncias do INEM em várias corporações de bombeiros do país, há veículos com 18 anos ou mais de um milhão de quilómetros a circular, revela a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias.



Por outro lado, há viaturas paradas à espera de uma autorização para serem reparadas.



Em declarações à RTP3, António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, adianta que há veículos a circular que não têm a fiabilidade necessária em situações de emergência.



O responsável lembra que há normas nacionais e internacionais que recomendam que as viaturas de emergência não devem ter mais do que cinco a sete anos de utilização.



Até ao momento, há pelo menos cerca 70 viaturas que "deveriam ter substituídas há muitos anos".