Liga dos Bombeiros pede mais dinheiro para o transporte de doentes

Em causa está a proposta de 36 cêntimos feita pelo Instituto Português de Oncologia.



O presidente da Liga, Jaime Marta Soares, em declarações à Antena 1, discorda da proposta apresentada porque pode atirar as associações para uma situação financeira insustentável.



As explicações de Jaime Marta Soares que admite recorrer aos tribunais, apesar de acreditar ser ainda possível chegar a um acordo com a administração do Instituto Português de Oncologia.



Apesar desta situação o presidente da liga dos bombeiros portugueses assegura que nenhum doente deixará de ser transportado.