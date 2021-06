Liga dos Campeões. Agentes da PSP testados

Oitenta e dois agentes da PSP e da polícia municipal do Porto foram testados no último sábado à covid-19. Estiveram diretamente envolvidos na operação de segurança da final da Liga dos Campeões. Só um agente da PSP testou positivo, mas as autoridades acreditam que pode tratar-se de um "falso positivo", uma vez que o agente em causa já esteve infetado com o SarsCov2.