Liga dos Campeões em Lisboa. "Para já não há qualquer razão para ter um plano B"

A UEFA considera que não há qualquer necessidade de ter um plano B para o torneio final da Liga dos Campeões que vai acontecer em Lisboa, isto apesar dos casos notificados de infeção com o novo coronavírus nos últimos dias em várias freguesias da capital.





"A UEFA está em contacto permanente com a Federação Portuguesa de Futebol e com as autoridades locais", disseram responsáveis do organismo internacional de futebol ao jornal desportivo L´Equipe.





"Esperamos que tudo corra bem e que seja possível organizar o torneio em Portugal. Neste momento não há qualquer razão para termos um plano B. Estamos a monitorizar a situação numa base diária e iremos nos caso seja necessário".





A UEFA anunciou no início de junho que a Liga dos Campeões deste ano iria ser concluida com um mini-torneio composto por oito equipas com jogos em Lisboa entre os dias 12 e 23 de agosto.





Na última quinta-feira, numa tentativa de controlo da situação, o Governo português colocou 19 freguesias de Lisboa e Vale do Tejo em estado de calamidade, com os habitantes a terem que respeitar o dever de confinamento. Ou seja, apesar de as deslocações não estarem proibidas, aos habitantes destas freguesias é pedido que fiquem em casa sempre que possível.





Um medida que entra em vigor esta quarta-feira até ao dia 14 de julho, altura em que a situação será reavaliada.