Ligações eléctricas caminham para a normalidade

A porta-voz da empresa, Maria Antónia Fonseca, revelou à Antena1 que as reparações nas redes, os geradores de emergência e as centrais móveis de média tensão permitem resolver todos os problemas.



Maria Antónia Fonseca explica que a demora fica a dever-se a vários contratempos.



A EDP pede que se houver alguma falha no fornecimento de energia, pode ser utilizado o número gratuito 800 506 506 para dar conta do problema.