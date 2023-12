E, esta semana, são 38 os serviços de urgência com limitações. São mais cinco do que na semana passada.

No norte há constrangimentos em 13 das 29 urgências.



No centro do país, os problemas afetam oito das 17 unidades.



Já em Lisboa e Vale do Tejo só seis dos 19 serviços vão funcionar em pleno.



A situação é mais complicada nos serviços de ginecologia e obstetrícia. Só a Maternidade Alfredo da Costa vai estar sempre aberta.