Limpezas de via representaram 70% das ocorrências durante a noite

Segundo avançou à agência Lusa o oficial de operações José Rodrigues, entre as 19:00 de sábado e as 09:30 de hoje foram registadas 33 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas, sobretudo na região Norte e, particularmente, na sub-região do Alto Tâmega e Barroso.

Das 33 ocorrências registadas, 70% (23) foram de limpezas de via: "Tem a ver com a deslocação de massas, seja terrenos, sujidade ou lamas acumuladas, em que houve necessidade de os operacionais limparem as vias para se poder voltar a ter as estradas transitáveis", explicou o responsável da ANEPC.

Seguiram-se cinco ocorrências de quedas de árvores, três de movimentação de terrenos, uma de inundações e outra relacionada com infraestruturas.

No total, estiveram envolvidos 92 operacionais, apoiados por 46 meios terrestres.

Considerando o período desde o início do alerta emitido pela ANEPC face às previsões de mau tempo, com vento forte, agitação marítima e queda de neve -- que vigora desde as 00:00 de sábado até às 23:59 de hoje -- foram contabilizadas 215 ocorrências, envolvendo 731 operacionais, apoiados por 307 meios terrestres.

Segundo José Rodrigues, as ocorrências "com maior expressão" desde as 00:00 de sábado são quedas de árvores e limpezas de via, sobretudo no Norte e no Centro/Norte de Portugal, "praticamente tudo a norte a norte do Tejo".

Relativamente à embarcação de pesca encalhada no concelho de Peniche, a ANEPC diz que se mantém no local do naufrágio, continuando "a aguardar-se uma oportunidade ou para remoção por reboque, ou para remoção para terra, para desmantelar".

"Está no âmbito da Autoridade Marítima, a aguardar que seja apresentada uma proposta por parte do seguro e do armador", disse.