Linha aérea Trás os Montes/Algarve suspensa por supostas dívidas

Em causa está um diferendo acerca de uma suposta dívida de taxas de ‘handling’ no valor de 107 mil euros (mais IVA) que a Câmara de Cascais, através da empresa municipal Cascais Dinâmica, gestora do Aeródromo Municipal de Cascais, exige, mas que a empresa considera não ter de pagar.



A Sevenair, empresa responsável pela ligação aérea entre Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão explicou que “os motivos alegados para esta decisão” por parte do autarca “são uma suposta dívida de taxas de ‘handling’”, que o grupo considera “não serem devidas” à empresa municipal Cascais Dinâmica, gestora do Aeródromo Municipal de Cascais.



O grupo “lamenta profundamente esta atitude isolada e incoerente” do município, “que põe em risco a continuidade da ligação aérea, vital para as populações locais”, acrescentando que “o Governo está a par desta situação e da atitude” de Carlos Carreiras.



No comunicado, a Sevenair afirmou que “continuará a trabalhar com as autoridades competentes para resolver este impasse e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população portuguesa”, tendo já remetido uma exposição à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), regulador do setor.



A empresa destacou que, “não obstante as dificuldades financeiras que tem enfrentado e que são do conhecimento público, decorrentes dos atrasos de pagamento por parte do Governo Português, foi feito um esforço acrescido para liquidar todas as faturas pendentes relativas aos serviços prestados pela Cascais Dinâmica”.



O Governo confirma estar a acompanhar o diferendo. Numa breve nota emitida pelo gabinete de Hugo Espírito Santo, lê-se que “o secretário de Estado das Infraestruturas foi informado pela companhia do diferendo que opõe a Sevenair à Câmara Municipal de Cascais e está a acompanhar o desenvolvimento desta situação, não se prevendo qualquer razão para suspender a ligação.